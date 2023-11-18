Красный - хит сезона: звездные красавицы в нарядах одного цвета на церемонии Latin Grammy Awards

В Испании состоялась церемония вручения Latin Grammy Awards - музыкальной премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи.
Однако несмотря на выступления знаменитостей и множество ярких моментов этого мероприятия, особое внимание привлекло то, что очень многие из гостей появились на красной дорожке в красных платьях.
Мы собрали 10 самых интересных образов в этом популярном оттенке, которые знаменитости продемонстрировали на 24-й церемонии.
Анитта
Эффектная красавица надела платье от Dsquared2, которое дополнила черными босоножками на шнуровке. Ее наряд имел много вырезов на талии ы разрез на юбке.
Хоакина
Певица надела платье от бренда KRIADO с кружевом и мини-юбкой.
Ники Николь
Аргентинская певица продемонстрировала образ от Atsuko Kudo Couture Latex Design - латексное платье со шлейфом.
Пас Вега
Испанская киноактриса надела гламурный костюм от Pedro del Hierro.
Татьяна Эспиноса
Гостья мероприятие надела платье с одним рукавом и кружевом.
Нати Пелусо
Аргентинская исполнительница надела платье Balenciaga с оборками и вырезами на талии. Недавно в таком же платье Ким Кардашьян отпраздновала свой день рождения в ресторане.
Джессика Родригес
Инфлюенсер надела обтягивающий наряд от бренда valco с длинными рукавами и вырезами.
Ньевес Альварес
Испанская модель надела сексуальныое боди с бахромой и кэтсьютом. Наряд был от бренда Jose Luis Diaz Magía.
Питти и Бела Бернад
Участницы группы MËSTIZA - Питти и Белы Бернад - появились в платьях от Magda Butrym.
Лили Эстефан
Кубино-американская модель и телеведущая продемонстрировала кружевное платье с открытыми плечами от DISEÑADORA.
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