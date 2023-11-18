Красный - хит сезона: звездные красавицы в нарядах одного цвета на церемонии Latin Grammy Awards

В Испании состоялась церемония вручения Latin Grammy Awards - музыкальной премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи.

Однако несмотря на выступления знаменитостей и множество ярких моментов этого мероприятия, особое внимание привлекло то, что очень многие из гостей появились на красной дорожке в красных платьях.

Мы собрали 10 самых интересных образов в этом популярном оттенке, которые знаменитости продемонстрировали на 24-й церемонии.

Анитта

Эффектная красавица надела платье от Dsquared2, которое дополнила черными босоножками на шнуровке. Ее наряд имел много вырезов на талии ы разрез на юбке.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Хоакина

Певица надела платье от бренда KRIADO с кружевом и мини-юбкой.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Ники Николь

Аргентинская певица продемонстрировала образ от Atsuko Kudo Couture Latex Design - латексное платье со шлейфом.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Пас Вега

Испанская киноактриса надела гламурный костюм от Pedro del Hierro.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Татьяна Эспиноса

Гостья мероприятие надела платье с одним рукавом и кружевом.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Нати Пелусо

Аргентинская исполнительница надела платье Balenciaga с оборками и вырезами на талии. Недавно в таком же платье Ким Кардашьян отпраздновала свой день рождения в ресторане.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Джессика Родригес

Инфлюенсер надела обтягивающий наряд от бренда valco с длинными рукавами и вырезами.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Ньевес Альварес

Испанская модель надела сексуальныое боди с бахромой и кэтсьютом. Наряд был от бренда Jose Luis Diaz Magía.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Питти и Бела Бернад

Участницы группы MËSTIZA - Питти и Белы Бернад - появились в платьях от Magda Butrym.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

Лили Эстефан

Кубино-американская модель и телеведущая продемонстрировала кружевное платье с открытыми плечами от DISEÑADORA.

Latin Grammy Awards / Фото: Associated Press

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