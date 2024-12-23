Красный костюм, прозрачная рубашка и кожаные брюки: стильные луки Макса Барских на концерте во Дворце спорта

Артист уже третий раз выступил во Дворце спорта с концертом, посвященным его первому украиноязычному альбому.

Макс Барских с аншлагом выступил с шоу "Різдвяний Зорепад", которое для него стало уже третьим во Дворце спорта. Концерт был посвящен его первому украиноязычному альбому.

Макс Барских/Прессслужба

Артист исполнил свои хиты: "Тумани", "Береги", "Танцювати, "Не плач", "Ритми", "В твоїх очах", "Нове життя", "Замало", "Все можливо" и другие.

Во время шоу Макс продемонстрировал шесть стильных луков.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Он предстал в образе современного святого Николая – в красном костюме, состоявшем из пиджака оверсайз и широких брюк, и красной прозрачной сорочке с интересным длинным красным галстуком.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Барских выглядел сексуально в темной прозрачной рубашке на молнии и кожаных лакированных брюках бордового цвета.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Элегантность и сексуальность Макс сочетал в своем аутфите с помощью черного бархатного костюма, пиджак которого надел на голое тело.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Он похвастался татуировкой на груди и накачанным прессом.

Макс Барских/Прессслужба

Певец появился в контрастном образе, состоявшем из стильной белой рубашки с V-образным вырезом и черных широких брюках.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Затем Барских зажег в гламурном красном костюме, расшитом пайетками. Опять же, под пиджаком на нем ничего не было.

Макс Барских/Прессслужба

Затем верх артист сменил на белую майку. Обут он был в туфли цвета металлик.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

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