Красный купальник Памелы Андерсон выставили в музее: как сейчас выглядит культовый наряд

Впервые в этом знаменитом красном купальнике актриса появилась на экране в 1992 году.

Откровенный красный наряд, который носила героиня Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу" - Си Джей Паркер - выставили в музее. Он стал центральным экспонатом выставки Splash! A century of Swimming and Style в Лондоне.

Этот наряд стал культовым и, возможно, даже может претендовать на звавние одного из самых известных вещей из фильмов и сериалов. Также купальник стал тесно ассоциироваться с Памелой Андерсон.

Красный купальник Памелы Андерсон / Фото: Associated Press

Красный купальник Памелы Андерсон / Фото: Associated Press

Красный купальник Памелы Андерсон / Фото: Associated Press

Известно, что каждый красный купальник для сериала был скроен по-разному, чтобы подчеркивать особенности фигуры актрисы, которая его носила. У кого-то были более высокие вырезы на ногах, у других - более глубокое декольте. Купальники были вдохновлены теми, которые носят настоящие спасатели на пляжах Южной Калифорнии. Грег Бонанн, создатель сериала, привлек TYR, конкурентную компанию по производству купальников, для помощи в разработке дизайна. "Я хотел, чтобы они были настоящими и практичными и действительно работали в условиях прибоя", - сказал Бонанн. Компания создала красный цельный купальник в качестве шаблона, затем сняла мерки с каждой актрисы, играющей спасателя.

Памела Андерсон на съемках сериала "Спасатели Малибу" / Фото: Getty Images

Затем костюмы украсили официальными нашивками "Спасателей Малибу". "Красный купальник не имеет абсолютно никакого смысла без нашивки на нем", - также сказал Бонанн.

На протяжении многих лет костюмы "Спасателей Малибу" претерпевали множество различных изменений; Speedo , JAG и Kiwi Swim внесли свой вклад в дизайн. Вырезы стали глубже и появились версии с молниями спереди. "Мы придерживались аутентичного стиля, но мы подправили его и сделали более захватывающим, чем стандартная одежда спасателя", — сказала Карен Брейверман Фриман, художник по костюмам для шоу.

"Спасатели Малибу" / Фото: Getty Images

Сериал "Спасатели Малибу" выходил более десяти лет и известен своим большим актерским составом. На протяжении всего периода существования шоу актеры постепенно покидали его и параллельно вводились новые персонажи. Памела снималась в проекте с 1992 по 1997 год.

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