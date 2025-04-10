ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Красный цвет ей к лицу: 79-летняя Хелен Миррен появилась на VIP-мероприятии в Лондоне

Образ она дополнила аксессуаром, который также когда-то часто носила Хиллари Клинтон.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Британская актриса Хелен Миррен посетила закрытый VIP-показ бренда Cartier, который состоялся в Музее Виктории и Альберта Лондоне. Титулованная звезда пришла на это мероприятие хоть и в лаконичном луке, но ярком.

Хелен надела красное однотонное платье с длинными рукавами длины миди, которое дополнила черными аксессуарами — на плече у нее висела сумка на длинной цепочке, также она была обута в замшевые сапоги на каблуках. Образ актрисы завершали двухслойные бусы из жемчуга, макияж и обруч на голове, который соответствовал по цвету ее наряду.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Такие же обручи в 90-х очень любила и часто носила еще одна известная женщина — бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Их она тоже зачастую подбирала под цвет платьев и костюмов.

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
284
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie