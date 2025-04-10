Красный цвет ей к лицу: 79-летняя Хелен Миррен появилась на VIP-мероприятии в Лондоне

Хелен Миррен / © Getty Images

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Британская актриса Хелен Миррен посетила закрытый VIP-показ бренда Cartier, который состоялся в Музее Виктории и Альберта Лондоне. Титулованная звезда пришла на это мероприятие хоть и в лаконичном луке, но ярком.

Хелен надела красное однотонное платье с длинными рукавами длины миди, которое дополнила черными аксессуарами — на плече у нее висела сумка на длинной цепочке, также она была обута в замшевые сапоги на каблуках. Образ актрисы завершали двухслойные бусы из жемчуга, макияж и обруч на голове, который соответствовал по цвету ее наряду.

Хелен Миррен / © Getty Images

Такие же обручи в 90-х очень любила и часто носила еще одна известная женщина — бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Их она тоже зачастую подбирала под цвет платьев и костюмов.

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Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Associated Press Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images Хелен Миррен / © Getty Images