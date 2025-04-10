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- Шоу-бизнес
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Красный цвет ей к лицу: 79-летняя Хелен Миррен появилась на VIP-мероприятии в Лондоне
Образ она дополнила аксессуаром, который также когда-то часто носила Хиллари Клинтон.
Британская актриса Хелен Миррен посетила закрытый VIP-показ бренда Cartier, который состоялся в Музее Виктории и Альберта Лондоне. Титулованная звезда пришла на это мероприятие хоть и в лаконичном луке, но ярком.
Хелен надела красное однотонное платье с длинными рукавами длины миди, которое дополнила черными аксессуарами — на плече у нее висела сумка на длинной цепочке, также она была обута в замшевые сапоги на каблуках. Образ актрисы завершали двухслойные бусы из жемчуга, макияж и обруч на голове, который соответствовал по цвету ее наряду.
Такие же обручи в 90-х очень любила и часто носила еще одна известная женщина — бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Их она тоже зачастую подбирала под цвет платьев и костюмов.