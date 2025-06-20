Красный цвет ей к лицу: Рэйчел Броснахэн на презентации нового "Супермена"

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Реклама

Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн отправилась в путешествие ради продвижения нового фильма «Супермен», в котором сыграла журналистку Лоис Лейн. Первая остановка звезды была в Филиппинах.

На сцену во время мероприятия Рэйчел вышла в роскошном и ярком платье от бренда Carolina Herrera из коллекции 2025 года. Это был макси наряд с множеством складок, рюшей и драпировок.

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Образ она дополнила романтической прической с заплетенными волосами в колоски и украшениями от David Yurman.

Реклама

Супермена в перезапуске франшизы сыграет Дэвид Коренсвет, который также вышел на сцену. Актер был в костюме в английскую клетку, который дополнил галстуком в цветочный принт.

Рэйчел Броснахэн и Дэвид Коренсвет / © Associated Press

Также актеры появились на встрече с фанатами, которые пришли в костюмах Супермена. Рэйчел для этого выхода на публику надела платье от Miu Miu расшитое камнями.

Рэйчел Броснахэн, Дэвид Коренсвет и сценарист, режиссер и продюсер Джеймс Ганн / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн, Дэвид Коренсвет и сценарист, режиссер и продюсер Джеймс Ганн / © Associated Press

А как снимали фильм «Супермен» в 1977 году в Нью-Йорке мы показывали ранее. Под прицелом папарацци тогда оказались Кристофер Рив в роли Кларка Кента (Супермена) и Марго Киддер в роли Лоис Лейн.