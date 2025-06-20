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- Шоу-бизнес
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Красный цвет ей к лицу: Рэйчел Броснахэн на презентации нового "Супермена"
Актриса появится в перезапуске культовой франшизы.
Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн отправилась в путешествие ради продвижения нового фильма «Супермен», в котором сыграла журналистку Лоис Лейн. Первая остановка звезды была в Филиппинах.
На сцену во время мероприятия Рэйчел вышла в роскошном и ярком платье от бренда Carolina Herrera из коллекции 2025 года. Это был макси наряд с множеством складок, рюшей и драпировок.
Образ она дополнила романтической прической с заплетенными волосами в колоски и украшениями от David Yurman.
Супермена в перезапуске франшизы сыграет Дэвид Коренсвет, который также вышел на сцену. Актер был в костюме в английскую клетку, который дополнил галстуком в цветочный принт.
Также актеры появились на встрече с фанатами, которые пришли в костюмах Супермена. Рэйчел для этого выхода на публику надела платье от Miu Miu расшитое камнями.
А как снимали фильм «Супермен» в 1977 году в Нью-Йорке мы показывали ранее. Под прицелом папарацци тогда оказались Кристофер Рив в роли Кларка Кента (Супермена) и Марго Киддер в роли Лоис Лейн.