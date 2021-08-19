Красотка и в обычной жизни: Дилан Пенн сфотографировали на прогулке

Красотка и в обычной жизни: Дилан Пенн сфотографировали на прогулке

30-летняя американская актриса, модель и дочь Шона Пенна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Дилан Пенн спокойно прогуливалась по району Трайбека и разговаривала с кем-то по видеосвязи. Одета девушка была в простые синие джинсы, удлиненную серую футболку и грубые ботинки на шнуровке.

На плече у Дилан висела небольшая черная сумка, она была в солнцезащитных очках и в золотых украшениях: нескольких серьгах-колечках, с браслетом на запястье и многочисленными кольцами.

Дилан Пенн / Getty Images

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В обычной жизни девушка выглядит достаточно скромно. На днях мы показывали вам фотографии Дилан вместе с отцом Шоном, которые были сделаны фотографами на премьере фильма "День флага". Главную роль в этой картине как раз сыграла Дилан, а режиссером и продюсером выступил ее отец Шон Пенн.

Дилан Пенн и Шон Пенн / Getty Images

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