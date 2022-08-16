Красотка и в спортивном: Ева Лонгория прогулялась по магазинам перед тренировкой

Ева Лонгория уже вернулась из отпуска в Лос-Анджелес и попала под прицел фотографов, когда прогуливалась по магазинам перед тренировкой.

47-летняя актриса продемонстрировала спортивную фигуру в обтягивающих бежевых легинсах, которые отлично подчеркивали ее фигуру, а также надела свитшот, бейсболку с логотипом ее бренда Casa Del Sol Tequila и белые кроссовки.

Звезду сфотографировали на Мелроуз-авеню, когда она неспешно шла по улице.

Свой образ Ева дополнила большими солнцезащитными очками и черной стеганой сумкой через плечо.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Прогулявшись по магазинам, Лонгория отправилась в спортзал, тренировки в котором старается не пропускать. Много видео, связанного со спортом, Ева публикует и на своей странице в Instagram.

Там же поклонники могут увидеть, как потрясающе выглядит фигура актрисы в бикини.

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