Красотка на отдыхе: Ким Кардашьян в черном бикини продемонстрировала пышные ягодицы

Звезда реалити и инфлюенсер порадовала поклонников пляжными снимками.
В Instagram Ким Кардашьян 241 миллион подписчиков, и все они каждый раз ждут от нее новых интересных снимков. Звезда реалити не заставила их долго ждать и опубликовала фото с отдыха.
Ким позировала на пляже. Она продемонстрировала свои тонкую талию и широкие бедра в черном бикини.
Кардашьян также не упустила возможности продемонстрировать свою пышную пятую точку.
Волосы она собрала в низкий пучок и была без косметики на лице.
"Отдыхающее лицо на пляже", - подписала снимки знаменитость.
Ранее Ким хвасталась сексуальными формами в нюдовом купальнике. Пляжный лук она дополнила стильной шляпой.
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