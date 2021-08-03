Красотка на отдыхе: Ким Кардашьян в черном бикини продемонстрировала пышные ягодицы

Звезда реалити и инфлюенсер порадовала поклонников пляжными снимками.

В Instagram Ким Кардашьян 241 миллион подписчиков, и все они каждый раз ждут от нее новых интересных снимков. Звезда реалити не заставила их долго ждать и опубликовала фото с отдыха.

Ким позировала на пляже. Она продемонстрировала свои тонкую талию и широкие бедра в черном бикини.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян также не упустила возможности продемонстрировать свою пышную пятую точку.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Волосы она собрала в низкий пучок и была без косметики на лице.

"Отдыхающее лицо на пляже", - подписала снимки знаменитость.

Ранее Ким хвасталась сексуальными формами в нюдовом купальнике. Пляжный лук она дополнила стильной шляпой.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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