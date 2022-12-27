Красотка возле елки: Дженнифер Лопес похвасталась своим рождественским образом

Знаменитость показала, как провела праздник и в каком наряде.
Актриса и певица Дженнифер Лопес встретила Рождество в кругу семьи и в красивом платье. Звезда поделилась в Instagram несколькими фотографиями со своего праздника.
На снимках Лопес позировала возле красивой елки, которая стояла у камина. На певице в тот момент было голубое мини-платье от Gucci с большими воланами, а также принтом в виде маленьких бантов. Украшали платье также белые манжеты и воротник. Этот наряд из коллекции Pre-Fall 2017.
Образ Дженнифер дополнила туфлями на очень высоких платформах и с ремешками от бренда Valentino, а также яркий макияжем с красной помадой и довольно милыми серьгами в виде цветов от Van Cleef.
Также в кадр попал и праздничный стол знаменитости. Как видим, все декорации были выдержаны в бордовом цвете.
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