Красотка возле елки: Дженнифер Лопес похвасталась своим рождественским образом

Актриса и певица Дженнифер Лопес встретила Рождество в кругу семьи и в красивом платье. Звезда поделилась в Instagram несколькими фотографиями со своего праздника.

На снимках Лопес позировала возле красивой елки, которая стояла у камина. На певице в тот момент было голубое мини-платье от Gucci с большими воланами, а также принтом в виде маленьких бантов. Украшали платье также белые манжеты и воротник. Этот наряд из коллекции Pre-Fall 2017.

Образ Дженнифер дополнила туфлями на очень высоких платформах и с ремешками от бренда Valentino, а также яркий макияжем с красной помадой и довольно милыми серьгами в виде цветов от Van Cleef.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Также в кадр попал и праздничный стол знаменитости. Как видим, все декорации были выдержаны в бордовом цвете.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

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