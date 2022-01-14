Красотка в белом бикини: Тина Кунаки поделилась горячим пляжным снимком

Французская модель Тина Кунаки запостила новое фото в блоге.

Супруга Венсана Касселя сейчас находится со своей семьей на отдыхе в Рио-де-Жайнейро. Оттуда Тина регулярно публикует какие-то новые снимки, на которых запечатлена в купальниках показывая свою фигуру с разных ракурсов.

В этот раз Тина запостила снимок, на котором запечатлена на пляже в белом бикини и белой накидке по типу парео, завязанной на бедрах, а также в белом топе на завязках. А ее пышные кудри развеваются на ветру.

В прошлой своей публикации Кунаки постила фотографию в другом белом бикини. Пляжными фотографиями знаменитость делится охотно, но вот снимки с дочерью Амазони в ее блоге не появляются никогда. Редко Тина постит и фото с мужем Венсаном. Кстати, в Рио у пары есть собственный дом, где они обычно и проводят время в начале зимы каждый год.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Getty Images

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