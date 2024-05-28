Красотка в белом луке: жена Криса Хемсворта пришла на мероприятие в Мадриде

Эльза Патаки - жена Криса Хемсворта - посетила мероприятие в Мадриде - презентацию косметики по уходу за кожей. По такому случаю звезда "Форсажа" надела белоснежный наряд, в котором сочетала топ и мини-юбку, который дополнила оверсайз-блейзером. Также актриса дополнила образ гламурными босоножками со стразами и множеством украшений.

Эльза Патаки / Фото: Getty Images

Выглядела она стильно и эффектно, но всего несколькими днями ранее ее можно было заметить в Лос-Анджелесе, где она вышла на красную дорожку, чтобы поддержать мужа, который получил звезду на "Алее славы".

Эльза надела на мероприятие костюм в бельевом стиле - майку и длинную шелковую юбку с черным кружевом и разрезом. Крис же был в синем костюме-тройке.

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / Фото: Associated Press

Пара позировала перед фотографами обнявшись. Также к ним присоединились их сыны-близнецы - Тристан и Саша. Также у них есть старшая дочь Индия Роуз, но она на это мероприятие не пришла.

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / Фото: Associated Press

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / Фото: Associated Press

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