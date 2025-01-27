Красотка в белом наряде и с сумкой Birkin: Дженнифер Лопес посетила кинофестиваль

Дженнифер Лопес выбрала для этого мероприятия наряде белого цвета, который включал комбинезон и короткую дутую жилетку.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Свой необычный лук она дополнила поясной коричневой сумкой от Hermes, ботильонами на танкетке от бренда Amina Muaddi, а также длинным маникюром, стильной укладкой и макияжем.

Также Дженнифер заметили на улице в тот же день и образ она дополнила мехом - шубой и шарфом. Чтобы не замерзнуть в руке она надела коричневые кожаные перчатки, а от солнца спряталась под очками. Также можно заметить, что в руке у нее ее любимая сумка Birkin от Hermes.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

После этого появления на публике, она посетила вечернее мероприятие, где была представлена ее новая работа в фильме "Поцелуй женщины-паука". На дорожку 55-летняя актриса вышла в полупрозрачном черном кружевном платье от Valdrin Sahiti, расшитом стразами в виде паутины, и черных туфлях от Christian Louboutin. Также в ее руке можно заметить клатч - он был от бренда Tyler Ellis.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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