Красотка в бикини: Алессандра Амбросио опубликовала серию пляжных фото

Бразильская модель Алессандра Амбросио первые недели января проводит в теплых краях и делится в блоге фотографиями, на которых запечатлена в купальниках.

40-летняя Алессандра запостила несколько пляжных фото. На одном из снимков звезда позирует сидя на белоснежном песке в оливковом купальнике.

Также Амбросио продемонстрировала фото со своей взрослой дочерью Аней. Они запечатлены в обнимку друг с другом на яхте.

А еще опубликовала потрясающей красоты фото в белом бикини и накидке. Фото были сделаны еще 1 января, а в подписи Амбросио отметила, что начала 2022 год в маленьком райском уголке.

Также модель поделилась несколькими фото, где запечатлена в объятиях с любимым Ричардом Ли.

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