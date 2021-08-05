Красотка в бикини: Кэндис Свэйнпоул показала кадры из Мексики

Экс-"ангел" Victoria's Secret делится с подписчиками новыми кадрами, на которых запечатлена в купальниках.

Кэндис Свэйнпоул находится в Мексике, в городе Тулум. Кстати, именно там в июне отдыхала телеведущая Маша Ефросинина и рассказывала подписчикам о своих впечатлениях об этом прекрасном месте.

Свэйнпоул впечатлениями не делится, зато показывает весьма откровенные фотографии. На одном из снимков звезда запечатлена в бикини цвета морской волны. Похоже, это купальник из ее коллекции Tropic of C. Красотка позирует стоя на деревянных ступеньках, с распущенными и мокрыми волосами. А ее тело намазано каким-то маслом и эффектно блестит в кадре.

На другом фото Кэндис в купальнике сидит на пустынном пляже. Над ней многочисленные деревья с зелеными ветвями. Подпись к снимку лаконично гласит: "Семья, семья". Видимо, отдыхает звезда вместе со своими двумя детьми.

А еще модель делилась кадром, где в черном бикини позировала среди пальм. Поверх купальника она надела черный болеро, и эффектно выгнулась, держась за пальмовую ветвь.

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