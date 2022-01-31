Красотка в бикини: Тина Кунаки показала, как нежилась на солнце в Рио

Красотка в бикини: Тина Кунаки показала, как нежилась на солнце в Рио

24-летняя французская модель Тина Кунаки показала подписчикам несколько фотографий из отпуска в Рио-де-Жанейро.

В Бразилии у мужа Тины – французского актера Венсана Касселя – есть дом, в котором семейство традиционно проводит зимний отпуск в январе.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Кунаки опубликовала в блоге несколько пляжных фотографий, на которых запечатлена преимущественно в бикини. В оранжевом бикини Тина загорала сидя на лежаке, а в бикини с принтом плавала в море на яхте.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Вообще, судя по снимкам, отпуск Кунаки прошел весело и непринужденно. Папарацци за моделью в Рио-де-Жанейро не следили, так что она спокойно наслаждалась каникулами. А с подписчиками делилась только теми снимками, которыми сама хотела.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

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