Красотка в бикини: Тина Кунаки показала, как нежилась на солнце в Рио

24-летняя французская модель Тина Кунаки показала подписчикам несколько фотографий из отпуска в Рио-де-Жанейро.
В Бразилии у мужа Тины – французского актера Венсана Касселя – есть дом, в котором семейство традиционно проводит зимний отпуск в январе.
Кунаки опубликовала в блоге несколько пляжных фотографий, на которых запечатлена преимущественно в бикини. В оранжевом бикини Тина загорала сидя на лежаке, а в бикини с принтом плавала в море на яхте.
Вообще, судя по снимкам, отпуск Кунаки прошел весело и непринужденно. Папарацци за моделью в Рио-де-Жанейро не следили, так что она спокойно наслаждалась каникулами. А с подписчиками делилась только теми снимками, которыми сама хотела.
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