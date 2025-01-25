Красотка в Chanel: Тейлор Свифт в стильном наряде сходила поддержать бойфренда

Суперзвезда Тейлор Свифт попала под прицел папарацци в Канзас-Сити, когда в сопровождении своей охраны направлялась на очередной матч американского футбола. Ее бойфренд - Трэвиса Келси - является известным футболистом, который играет за команду, которая соревновалась на поле.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Игра прошла на стадионе Arrowhead и певица в тот день была с ног до головы одета в Chanel. Она сочетала ромпер, который украсила поясом с белыми бусинами и лого бренда, а черно-белым пальто в клетчатый узор. Этот наряд был из круизной коллекции бренда.

Также свой стильный лук она дополнила серьгами, сапогами и кожаными перчатками. Неизменной деталью ее образа является красная помада на губах.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

А ведь еще совсем недавно известная красавица проводила время в Нью-Йорке. Она сходила со своими родителями в ресторан Nobu Downtown на ужин. На Тейлор в тот день был тоже наряд черного цвета, но от бренда Area Gemstone, который включал укороченный жакет и мини-юбку.

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