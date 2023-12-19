Красотка в коже: модель Джулия Фокс продемонстрировала стильный аутфит на вечеринке H&M

Модель Джулия Фокс, завоевавшая славу и любовь поклонников своей страстью к эпатажу, а также откровенным и странным образам, стала частым гостем на светских вечеринках и модных показах.

На днях Джулия появилась на мероприятии бренда H&M - презентации капсульной коллекции H&M’s Studio Holiday в Нью-Йорке. Перед камерами модель блистала в черно-белом наряде из эко-кожи.

Лук модели включал юбку-карандаш с молнией спереди, белую рубашку и оверсайз куртку с горловиной-стойкой. Также она надела перчатки, на плече у нее висела сумка. Интересной деталью образа стала обувь, ведь на Джулии были сапоги со шнуровкой. Фокс вернулась к своему натуральному оттенку волос, поскольку опять покрасилась в шоколадный цвет, хотя на протяжении нескольких месяцев экспериментировала с красным цветом.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

А еще несколько дней тому назад она удивляла довольно необычными луками на улицах Лос-Анджелеса, поскольку ее видели в черной фате, ботфортах и даже шортах с рюшами. Но все же самым странным ее выбором для появления на публике в Калифорнии был топ в виде ремня, который она сочетала с курткой и джинсами.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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