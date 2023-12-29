Красотка в красном бикини: Изабель Гулар позировала на пляже на отдыхе

В своем блоге в Instagram Изабель Гулар опубликовала пикантное фото в красном бикини. Девушка позирует у белого ларька на пляже, где продаются напитки и еда на вынос. У Гулар распущены длинные волосы, а на лице солнцезащитные очки.

«Снова на солнце! Отпуск!», - подписала кадры манекенщица.

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Изабель Гулар каждый год после Рождества отправляется в какую-нибудь теплую страну, чтобы насладиться морем и солнцем. Это родная стихия для горячей бразильской девушки.

Напомним, недавно мы показывали, как певицу Мэрайю Кэри заметили во время отдыха в горах. Певица Мэрайя Кэри после ежегодного рождественского тура отправилась на отдых с семьей и друзьями на курорт в Аспене, наслаждаться снегом и зимней прохладой.

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