Красотка в красном и с сумкой Birkin: супермодель Хайди Клум заметил папарацци в по пути на съемки

50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опять стала мишенью для фотографов на улице в Лос-Анджелесе, когда шла на съемки талант-шоу Америка ищет таланты" (America's Got Talent). В этом проекте она уже много лет является одной из судьей вместе с актрисой Софией Вергарой.

Звезда практически никогда не повторяет свои образ и зная, что ее будут фотографировать, красиво наряжается, делает укладки и макияж. Вчера Клум продемонстрировала наряда в красном цвете. Она надела кожаную куртку и штаны, а также широкие сапоги на каблуках.

Образ Хайди завершила новой прической, поскольку сделала объемные локоны, очками-авиаторами и сумкой Birkin от бренда Hermès.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что это одна из самых эксклюзивных и дорогих сумок в мире, у Клум таких аксессуаров довольно много в разных цветах и она часто появляется с ними на публике. Сумка желтого оттенка у нее одна из любимых и мы ее уже с ней тоже видели.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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