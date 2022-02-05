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Красотка в купальнике: Алессандра Амбросио поделилась новыми пляжными снимками

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Красотка в купальнике: Алессандра Амбросио поделилась новыми пляжными снимками

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

Бразильская модель продолжает показывать новинки купальников из своей новой коллекции.

Алессандра Амбросио представила новые модели для бренда Gal Floripa, соосновательницей которого она является. Ранее манекенщица показывала, как позировала в белом бикини на фоне моря и огромного камня.

А теперь поделилась новыми пляжными снимками. На фото Амбросио позирует в белом купальном топе, она запечатлена крупным планом, а из украшений на ней тонкая золотая цепочка на шее. Волосы у модели распущены, на лице очень легкий едва заметный макияж.

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Первый месяц 2022 года модель провела на отдыхе в родной Бразилии, где у нее родственники и очень много друзей. Но сейчас уже вернулась в Лос-Анджелес.

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