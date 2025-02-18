Красотка в купальнике: как выглядела актриса Джоан Коллинз в молодые годы

Британская суперзвезда Джоан Коллинз, которая прославилась на весь мир благодаря роли Алексис Колби в мыльной опере "Династия", в кино уже 71 год и продолжает сниматься, несмотря на почтенный возраст - актрисе сейчас 91 год.

Однако свой путь актрисы она начала еще раньше и дебютировала на сцене в пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом" в возрасте девяти лет, а в 16 лет прошла обучение на актрису в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. В 17 лет Коллинз подписала контракт с британской киностудией Rank Organisation. На момент конца 60-х - начала 70-х годов она уже была звездой, которую узнавали и любили. Также ее, как и многих других знаменитостей, преследовали папарацци. Некоторые фотографии Джоан были сделаны ими на пляже.

Предлагаем посмотреть на Джоан Коллинз в ее молодые годы, когда он была красоткой в бикини.

Джоан Коллинз, 1969 год / Фото: Getty Images

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Джоан Коллинз, 1970 год, Испания / Фото: Getty Images

Недавно Джоан также анонсировала новую роль - актриса объявила, что сыграет скандальную герцогиню Уоллис Симпсон в новом биографическом фильме, посвященном последним годам жизни американской светской львицы, ради которой Эдуард VIII отрекся от престола.

Читайте также:

Стиль Джоан Коллинз (7 фото)