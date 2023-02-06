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Красотка в лубутенах: Риз Уизерспун приехала на шоу в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1019
Время на прочтение
1 мин
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Красотка в лубутенах: Риз Уизерспун приехала на шоу в Нью-Йорке

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Актриса занимается промокампанией фильма Netflix с ее участием “К тебе или ко мне?”, где она снималась с Эштоном Кутчером.

Сегодня в Нью-Йорке звезда посетила шоу "Доброе утро, Америка", куда приехала в черном пальто с поясом на талии, прозрачных черных колготах и лаковых слингбэках на шпильках от известного обувного бренда Christian Louboutin о туфлях которого мечтают все модницы в мире.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

У Риз были распущены и слегка даже растрепаны волосы, она сделала насыщенный макияж глаз со стрелками на веках, все-таки приехала на съемку на телевидение, и накрасила губы розовым блеском. В ушах у актрисы сверкали золотые серьги-кольца, а на пальцах также было несколько украшений.

Несколькими днями ранее Уизерспун посещала шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. Там Риз появилась в черном мини-платье от австралийского бренда Maticevski.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Также Уизерспун уже успела посетить несколько мероприятий в рамках промокампании фильма, в том числе и в компании своего партнера Эштона Кутчера.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / © Associated Press
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / © Associated Press
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1019
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