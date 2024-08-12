Красотка в луке с гербом: модель Алина Байкова показала новые снимки из путишествия

Украинская красавица Алина Байкова отправилась в небольшое путешествие и показала снимки с города Олбани, где позировала напротив Капитолия штата Нью-Йорк.

Алина в тот день надела светлый костюм, который состоял из обтягивающих штанов с разрезами на штанинах и укороченного жакета. Сочетала костюм она с футболкой оливкового оттенка, которую спереди украшал большой белый герб Украины. Чтобы лук выглядел еще эффектней, а также , чтобы подчеркнуть талию, Байкова завязала футболку спереди.

Дополнили образ модели светлые кроссовки, ее любимая коричневая сумка от Hermès, длинные серьги, а также собранные в хвост волосы скранчем.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также Алина показала фото на котором позировала напротив здания Яйцо, что тоже расположено в Олбани. В путешествие она отправилась на машине, поскольку делилась некоторыми кадрами за рулем.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

А еще буквально несколькими днями ранее звезда продемонстрировала образ в питоновых штанах и яркой куртке зеленого цвета. Также Алина всегда дополняет наряды патриотичными аксессуарами.

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