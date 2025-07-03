Красотка в мини-платье: Натали Портман заметили на съемках нового фильма

Натали Портман / © Getty Images

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Актриса Натали Портман начала сниматься в новой романтической комедии, которая будет называться в англоязычном варианте Good Sex. Ее заметили папарацци во время съемок на улице в Нью-Йорке.

Натали шла в сером мини-платье, которое напоминало рубашку. Наряд был от бренда Alaia и имел расклешенную юбку. Образ также дополнила белые туфли с ремешками в стиле Мэри Джейн и белая сумка-сердечко тоже от Alaia. Также Портман носила очки в роговой оправе от Dior и завершила образ макияжем с розовой помадой и маникюром.

Натали Портман / © Getty Images

В тот же день Натали заметили в совершенно другом наряде — черной мини-юбке и блузе с бархатным бантом от Prada, которые она носила в сочетании с сумкой от Jacquemus, балетками и очками.

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Натали Портман / © Getty Images

В таких образах она была очень похожа на актрису Лейтон Мистер в культовом сериале двухтысячных «Сплетница».

Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Associated Press Натали Портман / © Getty Images