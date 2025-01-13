Красотка в нежно-розовом: ведущая Аманда Холден блистала на красной дорожке

53-летняя ведущая и певица Аманда Холден также является судьей в шоу Britain's Got Talent - это британское телевизионное талант-шоу. По случаю прослушивания для этого проекта, организаторы сделали красную дорожку в городе Блэкпул, по которой она прошлась вместе с другими коллегами-судьями. Также они позировали фотографам и раздавали автографы.

Для съемок восемнадцатого сезона Аманда выбрала гламурное розовое платье от бренда David Koma. Это был наряд на тонких бретельках, с имитацией корсета и глубоким декольте.

Платье также было полностью расшито мелкими пайетками, а свой образ звезда дополнила туфлями-лодочками и множеством золотых украшений, среди которых ключевое место занимали браслеты на запястьях.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Более детально образ звезда продемонстрировала на своей странице в Instagram. В ролике можно заметить, что вместе с платьем она носила и розовое пальто.

Напомним, что ранее - осенью 2024 года - на красную дорожку этого шоу она вышла в мини-наряде оливкового цвета от бренда Paris Georgia. Он состоял из кофты с открытыми плечами, длинными рукавами, множеством складок и глубоким декольте, а также шелковой мини-юбки.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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