Красотка в скромном платье: Александра Даддарио блистала на светской церемонии

35-летняя актриса Александра Даддарио тоже блистала вчера на церемонии ELLE Women in Hollywood, прогремевшей в Лос-Анджелесе.

Звезда сериала "Белый лотос" предстала на публике в скромном нюдовом платье с разноцветной вышивкой из бисера и пышной юбкой из тюля. В тон узорам на платье Александра сделала красный маникюр, который также отлично подчеркивал сверкающее кольцо с бриллиантов на пальце.

Александра Даддарио / Associated Press

Покрашенные в темный цвет волосы Даддарио расчесала по пробору, а естественную красоту своего лица подчеркнула макияжем в теплых оттенках.

Александра Даддарио / Associated Press

Ранее на премьере сериала звезда блистала в золотистом вечернем платье на бретельках и туфлях-лодочках также золотистого оттенка. Актриса сделала красивый вечерний макияж и накрасила губы насыщенной красной помадой, волосы распустила, сделала светлый маникюр и надела на палец золотое кольцо-перстень с камнем.

Александра Даддарио / Associated Press

Ее выходы на красную дорожку не слишком вычурны. К тому же актриса говорит, что не очень любит посещать поздние мероприятия, так как рано ложится спать. Но для церемонии, где чествовали талантливых женщин, Александра сделала исключение.

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