Красотка в стильных луках: Джессика Альба продемонстрировала три наряда в Нью-Йорке

Актрису и бизнесвумен Джессику Альбу заметили в Нью-Йорке. Звезда сейчас проводит время в этом городе, поскольку занимается продвижением своего проекта Honest Renovations - это реалити-шоу о ремонте и 23 августа стартует его второй сезон.

Женщина продемонстрировала три образа которые были совершенно разными, но очень ей шли. Вначале Джессика появилась в черном наряде от David Koma - это был костюм состоящий из штанов и топа, у которого не біло бретелек.

Наряд был украшен большими круглыми пуговицами, а носила она его в сочетании с небольшой черной сумкой, туфлями на каблуках и гламурными серьгами.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Второй образ Альбы был от бренда Sabina Bilenko и представлял из себя романтичное голубое платье в цветочный принт, с короткими рукавами и отделкой из камней. Носила его Джессика в сочетании с белыми туфлями, небольшой сумкой и золотым браслетом от Cartie The Love, который также очень любит Меган Маркл.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Третий образ актрисы был очень ярким, ведь она надела розовый комбинезон от бренда Monique Lhuillier. У этого наряда не было бретелек, а носила она его в сочетании с небольшой сумкой от Alaïa и обувью на высокой платформе от Saint Laurent.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

В шоу, которое рекламирует Альба, она вместе со своей подругой Лиззи Матис помогает семьям отремонтировать их дома, чтобы сделать их более функциональными для повседневных нужд. А вот между съемками реалити Альба снималась в фильме для Netflix и как-то рассказывать о нем пришла в сером наряде от The Frankie Shop, который состоял из двубортного блейзера и бермуд.

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