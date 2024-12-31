Красотка в теплой шапке: Рианна заставила нас понастольгировать о 90-х своим новым образом

Певица и бизнеследи Рианна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, где скорее всего и будет встречать Новый год со своей семьей - возлюбленным A$AP Rocky и ихними двумя сыновьями.

Звезду заметили, когда она вечером шла по улице в престижном районе города. На Рианне в тот день были кожаная короткая куртка, футболка с принтом, широкие синие джинсы и ботинки. Также певица надела довольно странную меховую шапку, которая очень сильно напоминала нам о моде 90-х.

Свой меховой аксессуар на голове певица дополнила небольшой сумкой с меха, а также множеством украшений.

Рианна / Фото: Getty Images

Однако это не единственный случай, когда ее фотографировали в мехах за последнее время. Также певица появилась на публике в длинной коричневой шубой от John Galliano. Это была винтажная вещь из коллекции 1998 года. Носила шубу Рианна в сочетании с банданой, бомбером от The Attico, широкими джинсами и небольшой черной сумкой от Bottega Veneta.

Рианна / Фото: Getty Images

Отметим также, что шуба от John Galliano в гардеробе Рианны уже давно и она ее не раз надевала с разными нарядами. Особенно часто она ее носила, когда была беременна.

Рианна во время беременности / Фото: Getty Images

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