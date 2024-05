Красотка в ярких брюках: Сара Джессика Паркер на съемках сериала в Нью-Йорке

59-летняя актриса Сара Джессика Паркер попала под прицел фотографов во время работы над сериалом "И просто так…". Сейчас в Нью-Йорке идет работа над третьим сезоном этого проекта, который является продолжением "Секса в большом городе".

Паркер сфотографировали на улице. Актриса была одета в вельветовые брюки лососевого оттенка и голубой свитшот. Дополняли ее наряд гламурные мюли со стразами и несколько аксессуаров: колье на шее, часы на запястье, серьги-пусеты и солнцезащитные очки.

Волосы Сара Джессика распустила, а на лице у нее был легкий макияж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также в тот день съемок в объектив фотографов попал актер Джон Корбетт, который в сериала исполняет роль Эйдана Шоу. Похоже, в этом сезоне мы опять его увидим.

На улице Джон болтал с Сарой Джессикой, которая в этот раз была одета в синие штаны и темную кофту. Также на ней были сапоги молочного цвета, а в руке она держала книгу Эрика Ларсона "Демон беспорядков: сага о высокомерии, разбитом сердце и героизме на заре гражданской войны" (The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War).

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Днем ранее ее сфотографировали в нежном и романтичном наряде от бренда Simone Rocha с розами на юбке и рукавах.

