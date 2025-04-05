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- Шоу-бизнес
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Красотки на каблуках: Сидни Суини и Эмили Ратажковски посетили презентацию в Нью-Йорке
Оделись они в одной цветовой гамме, выбрав платье оттенка сливочного масла, а также обе были на каблуках.
Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски стали лицами косметического бренда Kérastase. Девушки снялись в новой рекламе этой марки, а также посетили презентацию в Нью-Йорке.
На Сидни в тот день было короткое платье от Magda Butrym с темным корсетным верхом и объемной юбкой, украшенной драпировкой. Также актриса надела слингбэки от Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Ее волосы были уложены в объемные локоны, а на лице был нюдовый макияж.
Эмили же отдала предпочтение платью-комбинации с декольте, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Также модель держала в руке ретро-сумку, а обута была в босоножки с прозрачными ремешками.
В ролике, который опубликовал бренд, звезды прогуливались по городу.