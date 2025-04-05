Красотки на каблуках: Сидни Суини и Эмили Ратажковски посетили презентацию в Нью-Йорке

Сидни Суини и Эмили Ратажковски / © Getty Images

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Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски стали лицами косметического бренда Kérastase. Девушки снялись в новой рекламе этой марки, а также посетили презентацию в Нью-Йорке.

На Сидни в тот день было короткое платье от Magda Butrym с темным корсетным верхом и объемной юбкой, украшенной драпировкой. Также актриса надела слингбэки от Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Ее волосы были уложены в объемные локоны, а на лице был нюдовый макияж.

Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили же отдала предпочтение платью-комбинации с декольте, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Также модель держала в руке ретро-сумку, а обута была в босоножки с прозрачными ремешками.

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Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски / © Getty Images

В ролике, который опубликовал бренд, звезды прогуливались по городу.

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images