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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
335
Время на прочтение
1 мин

Красотки на каблуках: Сидни Суини и Эмили Ратажковски посетили презентацию в Нью-Йорке

Оделись они в одной цветовой гамме, выбрав платье оттенка сливочного масла, а также обе были на каблуках.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини и Эмили Ратажковски

Сидни Суини и Эмили Ратажковски / © Getty Images

Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски стали лицами косметического бренда Kérastase. Девушки снялись в новой рекламе этой марки, а также посетили презентацию в Нью-Йорке.

На Сидни в тот день было короткое платье от Magda Butrym с темным корсетным верхом и объемной юбкой, украшенной драпировкой. Также актриса надела слингбэки от Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Ее волосы были уложены в объемные локоны, а на лице был нюдовый макияж.

Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски / © Getty Images

Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили же отдала предпочтение платью-комбинации с декольте, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Также модель держала в руке ретро-сумку, а обута была в босоножки с прозрачными ремешками.

Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски / © Getty Images

Актриса Сидни Суини и топ-модель Эмили Ратажковски / © Getty Images

В ролике, который опубликовал бренд, звезды прогуливались по городу.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
335
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