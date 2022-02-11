Красотки в пикантных луках: Сара Сампайо и Шанина Шейк сходили на вечеринку

30-летняя португальская модель посетила с подругой-коллегой вечеринку в Нью-Йорке.

Сару Сампайо сфотографировали, когда она направлялась на Daily Front Row Party. Одета Сампайо была в пикантный топ из сетки, короткое мини с кружевной отделкой, надела черные колготы и ботильоны на каблуках. Через плечо у девушки висела маленькая сумка на ремешке-цепочке от Saint Laurent. Также Сара распустила длинные густые волосы, надела серьги-висюльки с камнями и сделала насыщенный макияж с акцентом на красные губы.

Сара Сампайо / Getty Images

Коллега Сары – модель Шанина Шейк – тоже блистала на вечеринке, посвященной 20-летию Недели моды в Нью-Йорке, которая прошла в Paradise Club на Times Square Edition. Девушка была в серебристом мини-платье с разрезом и на широких бретельках, которое красиво подчеркивало ее декольте. Дополнила аутфит модель черными босоножками на каблуках, лаконичной прической и легким макияжем.

Шанина Шейк / Getty Images

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