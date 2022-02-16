Красотки в роскошных луках: Блейк Лайвли с сестрой Робин сходили на модный показ

Блейк Лайвли вместе со своей старшей сестрой Робин Лайвли посетила показ Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке.

34-летняя актриса блистала в кроп-топе, юбке миди и жакете от Michael Kors и обута в белых туфлях-лодочках на каблуках от Christian Louboutin. Актриса распустила длинные волосы и красиво накрутила их локонами, сделала красивый макияж глаз и накрасила губы красной помадой. А также дополнила лук светлым маникюром и несколькими кольцами на пальцах.

Блейк Лайвли / Getty Images

Ее сестра была в светлой трикотажной водолазке и юбке миди с двумя разрезами спереди и подчеркнула талию тонким серым поясом, дополнив лук золотыми туфлями с шипами и на шпильках. Ее пышные каштановые волосы были красиво уложены локонами, в ушах сверкали золотистые серьги-висюльки, а на лице тоже был насыщенный макияж.

Блейк Лайвли с сестрой Робин Лайвли / Getty Images

Напомним, показ Michael Kors посетили также модели Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски и Ирина Шейк.

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