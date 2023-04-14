Красотки в вечерних платьях: Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер блистали на премьере сериала

Риз Уизерспун посетила премьеру нового сериала Apple TV+ "Последнее, что он сказал мне" в Regency Bruin Theater в Лос-Анджелесе. На дорожку Уизерспун вышла вместе с исполнительницей главной роли – Дженнифер Гарнер.

Риз Уизерспун выступает исполнительным продюсером сериала в жанре детективного триллера, основного на одноименном книжном бестселлере американской писательницы Лоры Дэйв.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

В центре сюжета женщина (Дженнифер Гарнер), которая думает, что у нее есть все: идеальный дом, идеальный муж, идеальная жизнь. Но в один прекрасный день ее муж исчезает, оставив ей лишь записку, в которой написано: "Защити ее". Речь идет о Бейли, его дочери-подростке, с которой у Ханны, главной героини, не складываются отношения.

Девушки затеивают собственное расследование и узнают, что десять лет назад Оуэн сменил имя, спасаясь от смертельной опасности. Постепенно Ханна и Бейли налаживают отношения, которые у них не задались с самого начала, ведь только вдвоем они смогут узнать, кем же на самом деле был идеальный муж и отец.

Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Сериал выйдет в эфир 14 апреля на популярном стриминговом сайте.

50-летня Гарнер приехала на премьеру в облегающем белом платье без бретелек, украшенном металлическими прямоугольниками. Обута актриса была в золотые остроносые туфли на каблуках. У нее был маникюр в коралловом оттенке, кольцо на пальце, серьги-висюльки в ушах, макияж и укладка с мокрым эффектном.

Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

47-летняя Уизерспун, которая недавно объявила, что разводится с мужем Джимом Тотом, вышла на дорожку в черном мини-платье на одно плечо, которое дополнила остроносыми лодочками.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

У Риз были распущены ее белокурые волосы, на лице был макияж, а в ушах сверкали небольшие серьги-кольца. Она сделала полупрозрачный маникюр и надела несколько золотых колец с жемчужинами.

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