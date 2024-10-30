Красотки в вечерних платьях: Сальма Хайек и Пенелопа Крус блистали на светской церемонии

Пенелопа Крус и Сальма Хайек блистали на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

На церемонии чествовали новаторов в области моды, искусства, литературы и развлечений.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

58-летняя Сальма Хайек появилась на дорожке в красном макси-платье без бретелек, которое идеально подчеркивало ее фигуру, сделала макияж со стрелками на веках, распустила волосы и надела серьги-висюльки с камнями. А 50-летняя Пенелопа Крус блистала в серебристом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, дополнив его босоножками оттенка металлик и клатчем.

У Пенелопы были красиво уложены волосы на одну сторону, она сделала насыщенный вечерний макияж и также надела серьги с камнями. Обе актрисы сделали маникюр в светлом оттенке и держались за руки, позируя перед камерами.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма и Пенелопа продемонстрировали свою тесную дружбу на красной дорожке, позируя рука об руку и обмениваясь теплыми улыбками перед камерами. Суперзвезд связывает одна из самых крепких и искренних дружеских связей в Голливуде, которая длится уже более двух десятилетий.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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