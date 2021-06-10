Красотки в желтых купальниках: участница "Холостяка-11" с подругой грациозно прыгнули в бассейн

Елизавета Крутикова с подругой похвастались стройными фигурами и своей пластикой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - 25-летняя воздушная гимнастка Елизавета Крутикова, опубликовала в Instagram интересное видео с отдыха.

На нем Лиза со своей подругой в похожих желтых купальниках синхронно и грациозно прыгают в бассейн, продемонстрировав перед этим стойку на руках. Получилось красиво.

Еще Крутикова выложила снимок, на котором она в желтом бикини позирует, сидя на камнях в море. Девушка похвасталась стройной и сексуальной фигурой.

Елизавета Крутикова/Instagram elkrutikova

К слову, а другая участница шоу "Холостяк-11" - экс-порноактриса Адель Асанти с друзьями съездила в приют для собак, откуда показала трогательное видео с животными.

Читайте также: Отдыхает в Турции: победительница "Холостяка-11" подчеркнула стройные ноги мини-платьем с цветочной вышивкой

Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку