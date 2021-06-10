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Красотки в желтых купальниках: участница "Холостяка-11" с подругой грациозно прыгнули в бассейн

Красотки в желтых купальниках: участница "Холостяка-11" с подругой грациозно прыгнули в бассейн

Красотки в желтых купальниках: участница "Холостяка-11" с подругой грациозно прыгнули в бассейн

Елизавета Крутикова/Instagram elkrutikova

Елизавета Крутикова с подругой похвастались стройными фигурами и своей пластикой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - 25-летняя воздушная гимнастка Елизавета Крутикова, опубликовала в Instagram интересное видео с отдыха.

На нем Лиза со своей подругой в похожих желтых купальниках синхронно и грациозно прыгают в бассейн, продемонстрировав перед этим стойку на руках. Получилось красиво.

Еще Крутикова выложила снимок, на котором она в желтом бикини позирует, сидя на камнях в море. Девушка похвасталась стройной и сексуальной фигурой.

Елизавета Крутикова/Instagram elkrutikova / ©
Елизавета Крутикова/Instagram elkrutikova

К слову, а другая участница шоу "Холостяк-11" - экс-порноактриса Адель Асанти с друзьями съездила в приют для собак, откуда показала трогательное видео с животными.

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© Instagram Холостяк СТБ
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Анастасии (Адель Асанти) / © Instagram adelasantyxx
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Анна Богдан и Юлия Карнаух / © Instagram Анны Богдан
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Юля / ©
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Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram.com/rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram / ©
Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / © Instagram adelasantyxx
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/ / ©
Анна Гузеева/Скрин из видео / ©
Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)