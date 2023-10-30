Красовалась перед зеркалом: Виктория Бекхэм примерила платье, как у Ким Кардашьян

Виктория Бекхэм опубликовала новое видео в блоге.
Дизайнер призналась, что точно такое же платье она создала для бизнесвумен Ким Кардашьян, в котором та посещала ее модное шоу в Париже.
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Это простое платье прямого силуэта красивого, как его описывает сама Виктория, нежно-розового цвета, создано в ограниченном количестве и точно есть в гардеробе Ким.
Фото Кардашьян в таком же наряде Виктория Бекхэм также ранее показывала в своем блоге в Instagram.
"Слишком хорошо, чтобы не перепостить! Люблю тебя @KimKardashian.. Целую x люблю тебя в #VBSS24, скоро будет доступно", - подписала тогда эти кадры Виктория.
Напомним, недавно мы показывали новые фото, как Виктория снова тусовалась на модном мероприятии с женой Лео Месси – Антонеллой Рокуццо.
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