Крепкого здоровья, радости и исполнения желаний: новогоднее поздравление от Сергея Бабкина

Крепкого здоровья, радости и исполнения желаний: новогоднее поздравление от Сергея Бабкина

В канун Нового года певец записал для украинцев видеопоздравление.

Редакция Леди.ТСН.ua начала публиковать серию звездных видеопоздравлений с Новым годом для наших читателей.

Продолжил серию звездных поздравлений – Сергей Бабкин. Артист искренне пожелал украинцам крепкого здоровья, радости, любви и исполнения желаний.

Сергей Бабкин

"Дорогие мои читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, побольше радости в жизни, любви. И я всегда это желаю, чтобы исполнились все ваши мечты", - пожелал артист.

Сергей Бабкин

Сергей Бабкин поздравил читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

Напомним, новогоднее видеопоздравление записал также Александр Пономарев.

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