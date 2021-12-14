Крепкого здоровья, радости и исполнения желаний: новогоднее поздравление от Сергея Бабкина

В канун Нового года певец записал для украинцев видеопоздравление.
Редакция Леди.ТСН.ua начала публиковать серию звездных видеопоздравлений с Новым годом для наших читателей.
Продолжил серию звездных поздравлений – Сергей Бабкин. Артист искренне пожелал украинцам крепкого здоровья, радости, любви и исполнения желаний.
"Дорогие мои читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, побольше радости в жизни, любви. И я всегда это желаю, чтобы исполнились все ваши мечты", - пожелал артист.
Напомним, новогоднее видеопоздравление записал также Александр Пономарев.
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