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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Крестная дочь Элизабет Тейлор показала драгоценности покойной актрисы на ранее не публиковавшихся фотографиях

Виктория Брайнер, дочь Дорис Брайнер и лауреата премии «Оскар» Юла Бриннера, опубликовала в Instagram пост, в котором впервые показала ранее не публиковавшиеся фотографии ювелирной коллекции Элизабет Тейлор — её крестной матери.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Украшения Элизабет Тейлор

Украшения Элизабет Тейлор / © Associated Press

Архив украшений недавно вновь оказался в центре внимания после того, как одно из украшений от Bulgari, принадлежавшее актрисе, надела Ким Кардашьян. Телезвезда примерила колье со смарагдами и бриллиантами во время промо-тура сериала All’s Fair в Риме.

Ким Кардашьян в колье Элизабет Тейлор / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в колье Элизабет Тейлор / © Instagram Ким Кардашьян

«Забавно, когда вещи, которые ты так хорошо знаешь благодаря людям, близким к их владельцам, вдруг становятся предметом активного обсуждения в новостях», — написала Виктория в подписи к фотографиям.

В посте были фотографии её детей, которые позировали в украшениях Элизабет Тейлор. Среди них — кольца, тиара и колье.

Ребёнок Виктории Бриннер в изумрудном колье Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Ребёнок Виктории Бриннер в изумрудном колье Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

«Это были невероятные драгоценности, и мне посчастливилось в 2011 году сфотографировать в них своих детей. Наслаждайтесь! Элизабет Тейлор навсегда», — добавила она.

Ребёнок Виктории Бриннер в изумрудном колье Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Ребёнок Виктории Бриннер в изумрудном колье Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Коллекция украшений Тейлор, в которую входила, в частности, бриллиантовая тиара XIX века, подаренная ей мужем Майком Тоддом, была продана на аукционе за более чем 137 миллионов долларов. Ранее актриса также продала бриллиант Taylor-Burton весом 69,42 карата. Изначально Бертон приобрел его за 1,1 миллиона долларов в качестве подарка жене на её 40-летие. Впоследствии украшение было продано примерно за 5 миллионов долларов. Часть вырученных средств Тейлор направила на строительство больницы в Ботсване.

Кольцо и колье Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Кольцо и колье Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Ребёнок Виктории Бриннер в тиаре Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Ребёнок Виктории Бриннер в тиаре Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Виктория была крестницей Элизабет Тейлор, а также ещё одной легенды кино — Одри Хепберн, которая была лучшей подругой её матери Дорис.

Кольцо Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Кольцо Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Кольцо Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Кольцо Элизабет Тейлор / фото: instagram.com/victoriabrynner

Кроме того, в одной из сцен сериала героиня Кардашьян надевает знаменитую накидку Тейлора Tiziani Roma Scorpio. А позже, в октябре этого года, на премьере сериала в Риме её можно было увидеть на Крис Дженнер.

Ким Кардашьян, Элизабет Тейлор

Ким Кардашьян, Элизабет Тейлор

В другой публикации в Instagram основательница SKIMS рассказала, что много лет назад ей представилась возможность ещё ближе познакомиться с личным архивом Тейлор.

«Когда она умерла, меня пригласили в её дом и показали сейф со всеми её драгоценностями, прежде чем оттуда всё вывезли», — рассказала Кардашьян. «Так что я смогла увидеть всё в её доме: украшения, которые ещё лежали в сейфе, все её вещи, мебель. Я побывала там почти сразу после её смерти. Знаю, это звучит невероятно, но мне удалось увидеть всё это, в том числе и вещи в её фиолетовой гардеробной», — добавила она.

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Кардаш’ян также рассказала, что ей посчастливилось лично поговорить с Тейлор по телефону об изумрудном колье с бриллиантами еще до смерти актрисы, которая ушла из жизни 23 марта 2011 года.

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