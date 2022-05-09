Крестница Путина нарядилась в гигантскую георгиевскую ленту и вспомнила про "настоящих нацистов"

Похоже, Ксения Собчак, которая никак не может определиться она с умными или с красивыми, по причине отсутствия у нее ума и красоты, все же выбрала лагерь.

Крестница Путина умудряется уже не первый год изображать из себя, либералку, а то и "борца с режимом", но при этом искусно проталкивает нужные кремлевским кукловодом месседжи.

Вот и сегодня в своем Instagram она разместила фото, на котором она выглядит как гигантский колорадский жук в платье с принтом георгиевской ленты, а в руках держит сумку, на которой изображены руки, сложенные в букву "V", которая наряду с буквой "Z" является символом широкомасштабного вторжения России в Украину. В то время, как георгиевская лента является символом войны, развязанной Россией, уже восемь лет.

Текст, сопровождающи фото содержит довольно грубые манипуляции: "Сегодня великий праздник всех тех, кто защищал нашу Родину от настоящих нацистов."

"Я боюсь сегодня заглядывать в интернет, потому что невыносимо будет, если кто-то позволит себе вспоминать подвиг героев Великой Отечественной войны снабдив воспоминания ложными параллелями. Знамя Победы на крыше Рейхстага установили в 45-м трое: русский Егоров, грузин Кантария и украинец Берест. Вот о чем стоит помнить в годовщину великой Победы в великой войне. " - пишет пропагандистка.

Мы не забудем, Ксения, можешь не сомневаться.

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