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- Шоу-бизнес
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Крис Дженнер надела бархатную накидку Элизабет Тейлор со скорпионами
Телезвезда продемонстрировала на красной дорожке старинную накидку голливудской актрисы.
Бизнес-леди и звезда реалити-шоу — 70-летняя Крис Дженнер— вдохновилась образом своей дочери Ким Кардашьян и Элизабет Тейлор, выбирая наряд для премьеры второго сезона сериала «Все по-честному» (All’s Fair) на Римском кинофестивале.
На красной дорожке женщина появилась в чёрной бархатной накидке, которую Тейлор в своё время надевала напразднование 40-летия Грейс Келли в Монте-Карло в 1969 году. Наряд был создан брендом Tiziani и украшен вышитыми скорпионами — в честь знака зодиака принцессы Грейс, Скорпиона.
Дженнер же дополнила образ белыми перчатками, а также надела под накидку белое платье и надела бриллианты — серьги и колье.
Ранее в этом месяце её дочь Ким носила такую же накидку с изображением скорпионов во время съёмок. Увидеть образ Ким можно было в трейлере.
Судя по словам Ким, которые она написала в Instagram Stories, накидка — оригинал.
«Интересный факт о накидке, в которой моя мама», — написала Кардашьян. «Она принадлежала Элизабет Тейлор, а теперь принадлежит моей маме, которая любезно разрешила мне надеть её для сериала „Всё по-честному“».