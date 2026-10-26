Крис Дженнер надела бархатную накидку Элизабет Тейлор со скорпионами

Крис Дженнер / © Associated Press

Реклама

Бизнес-леди и звезда реалити-шоу — 70-летняя Крис Дженнер— вдохновилась образом своей дочери Ким Кардашьян и Элизабет Тейлор, выбирая наряд для премьеры второго сезона сериала «Все по-честному» (All’s Fair) на Римском кинофестивале.

На красной дорожке женщина появилась в чёрной бархатной накидке, которую Тейлор в своё время надевала напразднование 40-летия Грейс Келли в Монте-Карло в 1969 году. Наряд был создан брендом Tiziani и украшен вышитыми скорпионами — в честь знака зодиака принцессы Грейс, Скорпиона.

Реклама

Крис Дженнер / © Associated Press

Дженнер же дополнила образ белыми перчатками, а также надела под накидку белое платье и надела бриллианты — серьги и колье.

Реклама

Ранее в этом месяце её дочь Ким носила такую же накидку с изображением скорпионов во время съёмок. Увидеть образ Ким можно было в трейлере.

Ким Кардашьян / фото: скриншот из видео

Судя по словам Ким, которые она написала в Instagram Stories, накидка — оригинал.

«Интересный факт о накидке, в которой моя мама», — написала Кардашьян. «Она принадлежала Элизабет Тейлор, а теперь принадлежит моей маме, которая любезно разрешила мне надеть её для сериала „Всё по-честному“».

Накидка Элизабет Тейлор / © Associated Press

Элизабет Тейлор и её муж на вечеринке у княгини / © Associated Press

Новости партнеров