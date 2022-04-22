Криштиану и Джорджина показали первое фото новорожденной дочери и поблагодарили за поддержку

В родах Джорджина потеряла сына. Пара переживает сейчас тяжелый период.

Футболист забрал возлюбленную из роддома, через несколько дней после трагедии, как его партнерша потеряла ребенка во время родов. У пары должна была родиться двойня, но, к сожалению, в родах мальчик умер, выжила только девочка.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес опубликовали в соцсетях одинаковый снимок, на котором запечатлены дома вместе с детьми и новорожденной. Подпись под фото гласит:

"Дом, милый дом. Джио и наша малышка, наконец-то, вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Теперь пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире. ❤️".

Напомним, Джорджина Родригес 12 ноября 2017 года родила Криштиану дочь Алану Мартину. Также у футболиста есть трое старших детей, рожденных суррогатными матерями.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с новорожденной дочерью, 2017 год / Криштиану Роналду/Instagram

Читайте также: