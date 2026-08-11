Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

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41-летний Криштиану Роналду и 32-летняя Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Пара поженилась ровно через год после объявления о помолвке. Церемония состоялась 11 августа в Португалии, а первой фотографией после свадьбы влюбленные поделились в социальных сетях.

На снимке Роналду и Джорджина нежно держатся за руки, демонстрируя одинаковые золотые обручальные кольца. Публикацию супруги сопроводили лаконичной подписью: «C❤️G».

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились, фото: instagram.com/cristiano

Отметим, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас — спустя почти 10 лет отношений — они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — Джорджина является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 16-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Криштиану Роналду/Instagram

По информации Hello!, свадьба состоялась в закрытом формате, что соответствует желанию пары держать личную жизнь подальше от лишнего внимания.

Примечательно, что еще до официальной свадьбы Роналду однажды назвал Джорджину своей женой во время тренировки. Однако тогда представители футболиста не смогли подтвердить, действительно ли пара тайно поженилась. Теперь же отношения Роналду и Родригес официально получили новый статус.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились / © Instagram Джорджины Родригес

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