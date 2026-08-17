Криштиану Роналду и Джорджина Родригес рассказали о своей тайной свадьбе и показали первые фото

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © etoday.ru

Реклама

41-летний футболист Криштиану Роналду и 32-летняя Джорджина Родригес зарегистрировала брак 11 августа в португальском Кашкайше, устроив максимально закрытую гражданскую церемонию в своем доме. Это произошло ровно в десятую годовщину дня, когда они впервые встретились в магазине Gucci в Мадриде и спустя ровно год после помолвки.

Как прошла их тайная свадьба, пара рассказала журналу Vogue.

Реклама

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © etoday.ru

Вместо масштабного торжества с многочисленными гостями Роналду и Родригес выбрали максимально личный формат. Они обменялись клятвами в гостиной своего дома в Кашкайше, где обычно завтракают, обедают и проводят время всей семьей. Джорджина объяснила, что хотела, чтобы спустя 30 лет их дети могли вспоминать именно этот стол как место, где родители дали друг другу свадебные клятвы.

Реклама

(листайте фото вправо)

«Когда я была маленькой, я мечтала о самом большом замке, самой большой карете, самом длинном платье и короне, полной бриллиантов. А теперь я говорю: нет. Я хочу чего-то камерного — с моим партнером и нашими детьми, дома. Потому что замки, дома, острова, лошади, машины: все это у нас под рукой каждый день. Но что-то интимное — это для нас что-то необычное», — рассказала Родригес Vogue.

При этом полностью от роскоши Джорджина отказываться не стала. Для свадьбы она выбрала украшения Chopard, в том числе колье Garden of Kalahari с 50-каратным бриллиантом идеальной чистоты.

Свадебные образы для пары создал креативный директор Gucci Демна Гвасалия. Джорджина надела белый шелковый костюм с обтягивающей юбкой до колен и атласные туфли с фирменной деталью в виде серебряного конского трензеля. Криштиану выбрал светло-бежевый костюм и лоферы, а дети пары также были одеты в наряды Gucci. Выбор бренда стал символичным, поскольку именно в магазине Gucci в Мадриде десять лет назад Роналду и Родригес впервые встретились.

Реклама

Свадебным фотографом стал Юрген Теллер. По словам Джорджины, она не хотела традиционного семейного альбома и предпочла фотографии, которые выглядели бы как произведения искусства.

После церемонии супруги отправились в святилище Фатимской Богоматери, где получили благословение священника. Медовый месяц они решили не устраивать: уже на следующий день Роналду должен был вернуться в Саудовскую Аравию из-за начала футбольного сезона.

Для пары свадьба стала продолжением десятилетней истории любви. Роналду и Родригес познакомились в 2016 году, когда Джорджина работала продавцом в Gucci. Сейчас у них большая семья, а пятеро их детей стали главными участниками их свадебного дня.

«В будущем у нас будет большая свадьба, чтобы мы могли отпраздновать это событие с семьей и друзьями», — добавила Родригес.

Реклама

Новости партнеров