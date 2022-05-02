Криштиану Роналду растрогал подписчиков снимком с новорожденной дочерью

Футболист поделился в блоге еще одним снимком, на котором запечатлен с новорожденной дочерью.

В апреле Криштиану и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили, что они потеряли новорожденного сына. Мальчик умер во время родов, а его сестра выжила.

Футболист уже делился первой семейной фотографией, на которой запечатлен с любимой и всеми своими детьми. А теперь опубликовал этот нежный черно-белый кадр, на котором держит малышку на руках. Подпись к снимку гласит: "Вечная любовь…❤️".

Футболист забрал возлюбленную из роддома, через несколько дней после трагедии. В подписи под первым семейным снимком Криштиану поблагодарил публику и поклонников за поддержку в один из самых сложных периодов в своей жизни.

"Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Теперь пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире ❤️".

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