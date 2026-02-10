- Дата публикации
Крисси Метц в милом платье с цветочным принтом и рукавами-буфами попала в объективы папарацци
45-летняя американская актриса обожает флористические орнаменты, поэтому часто носит такие наряды.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Крисси Метц, которая выбрала для своего выхода женственный образ.
На ней было милое жаккардовое черное платье с оранжево-зеленым цветочным принтом. Наряд имел рукава-буфы, воротник с черным бантом-лентой и золотой брошью с камнем и юбку фасона "тюльпан".
Аутфит Метц дополнила черными прозрачными рукавами с бантами, черными плотными колготами и черными ботильонами на устойчивом каблуке. У Метц была укладка с локонами и макияж с розовыми румянами.
Напомним, Крисси Метц в платье с цветами и рюшами сходила на утреннее шоу.