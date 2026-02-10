Крисси Метц в милом платье с цветочным принтом и рукавами-буфами попала в объективы папарацци

Крисси Метц / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Крисси Метц, которая выбрала для своего выхода женственный образ.

На ней было милое жаккардовое черное платье с оранжево-зеленым цветочным принтом. Наряд имел рукава-буфы, воротник с черным бантом-лентой и золотой брошью с камнем и юбку фасона "тюльпан".

Крисси Метц / © Getty Images

Аутфит Метц дополнила черными прозрачными рукавами с бантами, черными плотными колготами и черными ботильонами на устойчивом каблуке. У Метц была укладка с локонами и макияж с розовыми румянами.

