Крисси Тейген появилась на красной дорожке в прозрачном блестящем платье

Крисси Тейген / © Associated Press

Накануне съемок финала талант-шоу Star Search («Поиск звезд»), которое выходит на Netflix, 40-летняя модель Крисси Тейген появилась на красной дорожке. Она является одной из судей в этом шоу, поэтому пришла на мероприятии и позировала фотографам.

Крисси выбрала для мероприятия полностью прозрачное платье от The New Arrivals украшенное серебристыми камнями. Этот наряд имел встроенное боди черного цвета и тонкие бретельки.

Крисси Тейген / © Associated Press

Она дополнила этот образ украшениями от Gucci и обувью Tom Ford на высоких каблуках, однако главным украшением лука, даже несмотря на ее гламурное платье, стала прическа, ведь волосы Тейген были распущены и уложены в объемные пушистые локоны.

Поддержать ее на мероприятии пришел муж певец Джон Ледженд. Пара в браке с 2013 года а также имеют четырех детей.

Крисси Тейген и ее муж Джон Ледженд / © Associated Press

Кроме Крисси судейские кресла в шоу также занимали Сара Мишель Геллар и Джелли Ролл. Сара Мишель, как и Тейген, пришла на финальную программу в гламурном платье, но золотого оттенка. Наряд звезды с вырезом под грудью был от бренда Maria Lucia Hohan.

Крисси Тейген, Сара Мишель Геллар, Джелли Ролл и победитель шоу TJ Salta / © Associated Press