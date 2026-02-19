- Дата публикации
Крисси Тейген появилась на красной дорожке в прозрачном блестящем платье
Несмотря на февральские морозы известная красавица не отказалась от гламура и тренда на прозрачность.
Накануне съемок финала талант-шоу Star Search («Поиск звезд»), которое выходит на Netflix, 40-летняя модель Крисси Тейген появилась на красной дорожке. Она является одной из судей в этом шоу, поэтому пришла на мероприятии и позировала фотографам.
Крисси выбрала для мероприятия полностью прозрачное платье от The New Arrivals украшенное серебристыми камнями. Этот наряд имел встроенное боди черного цвета и тонкие бретельки.
Она дополнила этот образ украшениями от Gucci и обувью Tom Ford на высоких каблуках, однако главным украшением лука, даже несмотря на ее гламурное платье, стала прическа, ведь волосы Тейген были распущены и уложены в объемные пушистые локоны.
Поддержать ее на мероприятии пришел муж певец Джон Ледженд. Пара в браке с 2013 года а также имеют четырех детей.
Кроме Крисси судейские кресла в шоу также занимали Сара Мишель Геллар и Джелли Ролл. Сара Мишель, как и Тейген, пришла на финальную программу в гламурном платье, но золотого оттенка. Наряд звезды с вырезом под грудью был от бренда Maria Lucia Hohan.