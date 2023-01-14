Крисси Тейген стала мамой: об этом рассказал ее муж Джон Ледженд

44-летний Ледженд поделился этой новостью во время выступления на частном концерте в пятницу вечером, рассказав собравшимся, что он и его жена приветствовали "сегодня утром малыша".

"Какой благословенный день", — сказал певец, добавив, что, хотя он "не выспался", он чувствовал себя "заряженным энергией" после того, как провел "много времени" рядом с Крисси в больнице, - сообщает Daily Mail.

Информацию подтверждают поклонники Джона Ледженда, которые присутствовали на концерте. Один из фанов написал в Твиттере: "@johnlegend только что сказал нам, что этим утром у него родился ребенок, #поздравляю".

Отметим, что сама модель пока что новостью в своих соцсетях не делилась.

Радостная новость о рождении третьего малыша произошла почти через два года после того, как Крисси и Джон трагически потеряли своего сына Джека на 20-й неделе беременности. Позже модель рассказала, что смерть младенца произошла не в результате выкидыша, а в результате аборта, так как из-за осложнений беременности врачам не удалось ее сохранить и было принято экстренное решение. Тейген объяснила, что приняла "трудное решение" прервать беременность после того, как смирилась с тем фактом, что ни она, ни Джек, скорее всего, не выживут в противном случае.

Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

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