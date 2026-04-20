- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Крисси Тейген в платье цвета крем-брюле и с хвостом-бахромой позировала на церемонии в Санта-Монике
40-летняя модель, ведущая и многодетная мать в нежном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Крисси Тейген посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2026 в Санта-Монике. На мероприятие она пришла вместе со своим мужем — певцом Джоном Леджендом.
Звезда появилась на красной дорожке в оригинальном платье без бретелек цвета крем-брюле из коллекции прет-а-порте весна-лето 2026 бренда Cong Tri. Наряд длины макси состоял из тонких полосок, имел узел на бедре, высокий разрез и длинный хвост-бахрому. Кстати, в этом платье модель засветила незагорелые следы от шлеек купальника.
Аутфит Тейген дополнила прозрачными туфлями с открытыми носками. Она сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с шоколадной помадой, темно-бордовый маникюр и педикюр.
Джон был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку, которые он скомбинировал с черными туфлями.
