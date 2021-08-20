Крисси Тейген в топе и джинсах вышла на прогулку с семьей в Нью-Йорке

Крисси Тейген в топе и джинсах вышла на прогулку с семьей в Нью-Йорке

35-летняя американская модель вместе с мужем и дочерью попали под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Крисси продемонстрировала стильный образ, который выбрала для прогулки в городе. Одета звезда была в клетчатый удлиненный жакет, под которым был черный топ от Calvin Klein, в сочетании с синими джинсами с высокой талией. Обута Тейген была в босоножки на каблуках, а в руках несла кожаную сумку на короткой ручке. Волосы модели были распущены и спереди с обеих сторон заколоты заколками. А на лице был дневной макияж.

Крисси Тейген и Джон Ледженд с дочерью Луной / Getty Images

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Ее муж Джон Ледженд надел белые джинсы с разрезами на коленях, рубашку с цветочным принтом и белые кеды. Они оба держали свою дочь Луну за руки. 5-летняя девочка была в футболке с принтом тай-дай и пышной розовой юбке с рюшами.

На другом снимке Джон и Крисси шли вдвоем, держась за руки, а их дочь шла позади вместе с няней. Скорее всего, семейство направлялось куда-то в ресторан на ланч.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Getty Images

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Стиль Крисси Тейген (13 фото)

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