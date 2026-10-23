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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Кристен Белл продемонстрировала две модные сумки на разный бюджет и рассказала, как их стилизовать

Актриса Кристен Белл знает, как сделать повседневный образ стильным с помощью удачно подобранных аксессуаров, но также показала, что стоимость этих аксессуаров не имеет никакого значения.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кристен Белл

Кристен Белл / © Getty Images

Звезда привлекла внимание сразу двумя сумками, демонстрирующими разные подходы к моде: элегантной кожаной моделью Chanel насыщенного бордового оттенка и практичной холщовой сумкой с персонализацией от BaubleBar.

Оба варианта соответствуют актуальным тенденциям, но отличаются стилем и стоимостью. Бордовая сумка придавала образу изысканность и подошла бы к любому наряду, тогда как холщовая модель — это, скорее, вариант на каждый день.

Кристен Белл / © Getty Images

Кристен Белл / © Getty Images

Основой её первого образа, помимо бордовой сумки, Кристен сделала кашемировый свитер в полоску от Guest in Residence — бренда модели Джиджи Хадид, также в луке присутствуют шапка-бини насыщенного вишневого цвета и широкие джинсы темно-синего оттенка индиго. Бордовая сумка хорошо сочетается с одеждой актрисы и стала акцентом образа.

В другом своем образе Кристен сочетала выцветшие джинсы, обычную белую футболку и черный жакет оверсайз. Образ дополнили туфли, очки и пояс на талии. Сумка актрисы в этом образе стоит всего 78 долларов, но её практичность и удобство делают этот аксессуар незаменимым.

Кристен Белл / © Getty Images

Кристен Белл / © Getty Images

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